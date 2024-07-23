В Самаре снесут незаконную гостиницу на Московском шоссе

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На Московском шоссе в Самаре снесут гостиницу с пристроенным рестораном. Подрядчика, который разработает проект, сметный расчет, пройдет его экспертизу, ищет городской департамент градостроительства. Здание, которое расположено на 16 километре Московского шоссе, является самовольной постройкой, и сносить его будут по решению Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

— Разработать проект организации работ по сносу объекта капитального строительства и смету, — описывается один из этапов работ в документации по закупке.

На выполнение работ дается 70 календарных дней, с учетом того, что нужно будет получить положительное заключение на смету. За эти работы будущему подрядчику готовы заплатить до 300 тысяч рублей, пишет Самара-КП.