В Самаре снесут еще несколько аварийных домов

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В областной столице местные власти планируют в скором времени сровнять с землей несколько старых построек. На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для сноса трех аварийных домов.

Речь идет о зданиях, расположенных по адресам:

дом № 12 (литера М) по улице Луганской, Железнодорожный район;

дом № 209 (литеры И, И1, И2, И3, И4) на улице Нагороной, Кировский район;

дом № 58 (литеры Н, Н1, Н2, Н3, Н4) на Ташкентском переулке, Кировский район.

— Исполнитель должен сперва вскрыть и убрать грунт, затем разрушить здание. После с помощью самосвалов разобрать строительный мусор, закопать траншеи и бульдозерами разровнять землю на участке, — указал в техзадании заказчик — городской департамент управления имуществом.

Снос домов по проекту будет длиться в среднем 12–14 дней: 2 дня уйдет на подготовку к началу работ и 10–12 дней на разбор строения.

Выбор компании, которая займется разрушением аварийного жилья, шел через торги — начальная цена составляла 5 миллионов рублей. Сейчас комиссия изучает заявки участников, пишет 63.ру.