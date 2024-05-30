В Самаре снесут аварийный дом на улице Ленинской

120

В Самаре для муниципальных нужд изымут земельный участок, а находящийся на нем дом снесут. Речь идет об аварийном здании на улице Ленинской, 6-8. Оно было построено в 1908 году. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

– Изъять земельный участок площадью 1672 кв. м и расположенные в многоквартирном доме жилые помещения, – говорится в опубликованном постановлении мэрии.

Так, у владельцев заберут квартиры № 7 площадью 39,4 кв. м, № 8 площадью 34,2 кв. м, а также №9 площадью 34,3 кв. м.



В ближайшее время с собственникам направят копии постановления. С ними должны будут связаться представители департамента управления имуществом Самары. Планируется, что они проведут переговоры и обсудят условия расселения, пишет Самара-КП.