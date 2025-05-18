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В Самаре снесут аварийные дома рядом с объектами культурного наследия

18 мая 2025 13:41
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В Самаре снесут аварийные дома рядом с объектами культурного наследия

В Самаре объявлен поиск подрядной организации, которая разработает проекты сноса трех аварийных домов. Все здания расположены в непосредственной близости от объектов культурного наследия, поэтому при подготовке документации потребуется особая тщательность.

Снести предстоит следующие дома: ул. Водников, 78а — здание находится рядом с выявленным объектом культурного наследия «Дом мещанина Н. В. Былинского» (ул. Водников, 74–76); ул. Максима Горького, 31–33, литеры А, А1 — рядом расположен ОКН «Дом И. М. Чернова»; ул. Садовая, 146–148, литеры Б, Б1, Б2, Г, Г1 — в соседстве с «Домом жилым на усадьбе Голубевых» (ул. Садовая, 144а).

При обследовании объектов подрядчику нужно учесть состояние инженерных сетей, которые могут находиться на территории сноса. Также необходимо предусмотреть условия безопасной работы строительной техники в охранных зонах коммуникаций и согласовать действия с эксплуатирующими организациями.
Начальная цена контракта — 2,4 млн рублей. Подрядчику предстоит разработать проекты демонтажа в течение 60 дней с момента подписания договора. Сам контракт будет действовать до конца 2025 года. Аукцион пройдет 29 мая, пишет Самара-КП. 

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