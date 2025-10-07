В Самаре скоро снесут аварийные и заброшенные дома

138

Темпы демонтажа и расселения в 2025 году нарастили. Об этом заявил глава города Иван Носков.

В поселке Мехзавод аварийные здания занимают более 3 га полезной земли. Среди них - дома № 21, 3б и 4б, а также бывшая котельная и заброшенные мастерские.



Процесс расселения жильцов почти завершен. После этого постройки тут же начнут сносить.



На освобожденной территории возведут школу. Она сможет принять более тысячи учеников.



По словам Ивана Носкова, проблему "заброшек" планируют решить в течение двух-трех лет. Это поможет активизировать возведение соцобъектов, пишет Сова.