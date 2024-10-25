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В Самаре с учетом мнения общественности отремонтировали улицы Ново-Вокзальную, Чернореченскую, Зубчаниновское шоссе и другие дороги

25 октября 2024 10:32
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В Самаре с учетом мнения общественности отремонтировали улицы Ново-Вокзальную, Чернореченскую, Зубчаниновское шоссе и другие дороги.

В 2024 году благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области проведен ремонт 225 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Дорожные работы велись при активном участии общественности. Участие народных контролеров на всех этапах проведения работ является одним из условий реализации нацпроекта.

Мнение и просьбы жителей учитываются еще на этапе формирования перечней объектов ремонта. Так, в 2024 году по просьбам жителей привели в нормативное состояние участки региональных и межмуниципальных дорог «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча (15 км) в Шенталинском районе, «Осинки – Хворостянка» - Прогресс в Хворостянском районе (10 км), «Тольятти – Хрящевка» - Луначарский (5,8 км) в Ставропольском районе, Киндяково – Висловка (2,3 км) в Красноярском районе, «Ульяновск – Самара» - Новая Бинарадка в (12 км) в Красноярском и Старопольском районах.

В Самаре с учетом мнения общественности отремонтировали улицы Ново-Вокзальную, Чернореченскую, Зубчаниновское шоссе и другие дороги. В Тольятти проведен ремонт Лесопаркового шоссе, состояние которого давно вызывало недовольство автомобилистов, а также улицы Ново-Заводской. 

Общественные контролеры, неравнодушные жители приглашаются на все этапы проведения ремонта дорог, а также приемку проведенных работ. За 3 квартала 2024 года совместно с общественниками проведено более 60 мероприятий по контролю качества дорожных работ.

Помимо жителей, проживающих на территории, где проводится ремонт дороги, в приемку выполненных работ осуществляли активисты Общероссийского народного фронта, координаторы партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги», представители Общественной палаты Самарской области и ТОСов.

Так, активную позицию заняли жители деревни Висловки Красноярского района при проведении капитального ремонта дороги Киндяково – Висловка. Благодаря нацпроекту новую межмуниципальную дорогу фактически собрали заново, однако за пределами капитального ремонта остался межмуниципальный участок, соединяющий новую трассу с деревней.

Инициативность жителей, а также внимание к проблеме администрации Красноярского района позволили уже в этом году провести устройство дорожного полотна на участке за счет муниципальных средств. «В процессе работ капитально отремонтирована водопропускная дамба и уложено асфальтовое покрытие, которого ранее там не было. На прошлой неделе проходило обследование нового маршрута для пуска школьного автобуса. На данный момент готовятся документы», - говорит жительница Висловки Елена Матвеева

Взаимодействие с представителями общественности, жителями ведется в 2024 году и в интернет-пространстве. В официальной группе нацпроекта «Дороги Самарской области» vk.com/bkadsamarobl  регулярно публикуются новости о ходе реализации нацпроекта, ведется диалог с пользователями.

Всего по разным каналам связи в этому году даны разъяснения на более чем 1700 обращений граждан по реализации нацпроекта. Также проведено 3 квартальных опроса на особо острые темы. Так, в опросе третьего квартала об оценке качества дорог, отремонтированных по нацпроекту, приняло участие более 900 человек. Опрос будет доступен на площадке социальной сети до 1 января 2025 года.

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