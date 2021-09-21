В Самаре рядом с филиалом Государственной Третьяковской галереи благоустроили сквер

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В этом году в Самаре в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, было запланировано к благоустройству 6 общественных территорий. Пять из них были переходящими объектами с 2020 года, работы на них были закончены еще в начале лета. Заключительные этапы благоустройства прошли на бульваре по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачная, в сквере по ул. Овчарова, сквере Александра Невского по ул. Транзитная, на нечетной стороне ул. Авроры в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромной, а также в сквере имени Речников по ул. Флотская.

Активная работа по созданию комфортной и безопасной среды для жизни в Самарской области продолжается. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что эти цели для губернии остаются безусловными приоритетами. При этом принципиальной позицией здесь является взаимодействие с жителями территорий на всех этапах: от подготовки и согласования проекта до приемки сделанного.

Шестой объект - сквер Памяти Борцов Революции, который находится рядом с филиалом Государственной Третьяковской галереи, начал свое преображение в апреле, к 1 сентября работы были завершены.

В сквере была проведена санитарная обрезка и валка деревьев. Сделаны тротуары и велодорожка. Обустроено новое освещение, сделаны лестницы с пандусом, выполнено озеленение и смонтирована система автополива. Пешеходная зона выложена гранитными слэбами. Сквер украшает сухой ручей с пешеходными мостиками из дерева. Для комфортного отдыха посетителей установлены лавочки и урны.

Обелиск "Вечная Слава Борцам Революции 1917 года", находящийся в сквере, был реставрирован ранее. Напомним, что сквер располагается в непосредственной близости от исторического здания бывшей Фабрики-кухни. На этом объекте заканчиваются реставрационные работы для размещения в здании филиала Государственной Третьяковской галереи. Близки к завершению и работы по благоустройству прилегающей территории.

«Хорошая задумка, что вместе с реставрацией Фабрики-кухни благоустроили и сквер Памяти Борцов Революции. Вместе они образуют отличное арт-пространство для досуга горожан и гостей Самары», - говорит житель города Александр Щеглов.

Кроме 6 общественных территорий в областной столице в этом году будет благоустроено 50 дворов. В них появятся новые детские и спортивные площадки, автомобильные парковки, освещение. Пройдет ремонт тротуаров и внутриквартальных проездов.





