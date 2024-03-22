В Самаре расселят четыре аварийных дома

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Два объекта находятся в Кировском районе, еще по одному - в Промышленном и Самарском. Постановления опубликовали на сайте горадминистрации, пишет Сова.

В частности, расселят аварийные дома на Каховской, 40 и Свободы, 144, корпус Л. Там изымут земельные участки на 658 и 274 "квадрата", а также 10 и 5 квартир соответственно.

В Самарском районе те же меры ожидают постройки на Алексея Толстого, 81-83. Там под изъятие попали земельный участок на 1180 кв. м и семь жилых помещений. В границах этого адреса находится объект культурного наследия - дом крестьянина Арсения Юрина.

Также расселят одноэтажку на Калинина, 18. Там заберут одну квартиру № 2 площадью 61,6 кв. м.

Представители городского департамента управления имуществом встретятся с собственниками недвижимости и оценят размер возмещения убытков. Им предложат новое жилье.

Фото: Яндекс.Карты