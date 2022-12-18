В Самаре продолжается устранение последствий ледяного дождя

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Все профильные ведомства приступили к обработке и расчистке городских территорий – как улично-дорожной сети города, так и внутриквартальных территорий.



За качеством уборки установлен контроль - главы внутригородских районов с раннего утра лично мониторят состояние дворовых территорий. Сегодня с 6 утра управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН и районные службы благоустройства проводят обработку противогололедными материалами, в первую очередь, входных групп подъездов и тротуарных дорожек во дворах для безопасного перемещения горожан.



Продолжаются работы и на улично-дорожной сети города. Сегодня, в дневную смену, все городские службы благоустройства, в том числе, во внутригородских районах, задействуют 175 единиц техники и 2961 уборщиков. Основной акцент - обработка противогололедными реагентами и песчано-соляной смесью тротуаров и пешеходных дорожек вдоль улично-дорожной сети, посадочных площадок остановок.