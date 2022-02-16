Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня на объекте побывал  научный руководитель проекта Андрей Борисович Бодэ.
В Самаре продолжается реставрация дома Маштакова   
О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг доложила руководитель департамента ценового и тарифного регулирования СО Алена Гаршина.
На заседании облпрвительства обсудили налоговые льготы и обеспечение жильем детей-сирот
Здоровому человеку для поддержания иммунитета гастроэнтеролог посоветовал есть от одного до трех зубчиков чеснока в день.
Врач-гастроэнтеролог рассказал, как чеснок защищает от болезней
Пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые граждане и маленькие дети - остаются в группе риска.
Главный терапевт СО Олег Фатенков о последствиях COVID-19 и необходимости вакцинации
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
Где в ночь с 16 на 17 февраля запланирован вывоз снега в Самаре
Более 90% россиян считают, что у пенсионеров должно быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника.
Серебряный стандарт: стоимость необходимых на пенсии благ россияне оценивают в 55 тыс. рублей в месяц
Охват тестированием на коронавирусную инфекцию в России более чем в два раза превышает нормативный показатель.
Попова отметила, что в России вторую неделю наблюдается снижение темпов распространения коронавируса
Рассрочка Сбера даёт предприятиям малого бизнеса большую финансовую гибкость, возможность увеличить оборотные средства и уменьшить кассовые разрывы.
Сбер и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку»
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.01
-1.16
EUR 85.31
-0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре продолжается реставрация дома Маштакова   

16 февраля 2022 20:49
92
Сегодня на объекте побывал  научный руководитель проекта Андрей Борисович Бодэ.

Сегодня на объекте «Дом Маштакова» (улица Самарская, 207 «а») побывал  научный руководитель проекта Андрей Борисович Бодэ, ведущий научный сотрудник, заведующий Сектором деревянного зодчества НИИТИАГ, кандидат архитектуры, советник РААСН. Он осмотрел текущее состояние реставрационных работ и провел совещание с проектировщиками. 

Напомним, в 2021 году проект по реставрации дома Маштакова и созданию на его базе культурного пространства - галереи «Заварка» победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Инициаторами проекта стали Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о.Самара.    

Работы на объекте началась в октябре 2021 года с обследования здания.  Одной из задач первого уровня стало усиление фундамента в рамках противоаварийных работ. На сегодня она выполнена. Под каркас здания подведены венцы, практически полностью восстановлен бревенчатый сруб. Сейчас идет настил полов на 1 этаже здания. 

Комментарий Андрея Бодэ: «Последняя наша встреча здесь была 1 декабря. За прошедшие 2 месяца сделано очень многое. Нужно поблагодарить производственников: работают качественно и быстро. Заменены нижние венцы, по стенам сделаны заплаты. Приближается к своему завершению реставрация сруба. Верхние подкровельные венцы потребуют отдельного внимания. Это связано еще и с тем, что они станут частью будущей экспозиции. Мы постараемся во всех элементах, «не заглаживать и не обновлять». Чтобы человек, вошедший в здание видел: да, вот это старое, настоящее. Наша цель в реставрации выявить все артефакты, и чтобы они были на виду. С это целью как раз и предполагается «раскрытие» потолка на 2 этаже. Будет довольно большое окно, через которое можно будет увидеть чердачные стропила. Там очень красивая обрешетка из стропильных брусьев и сами стропила замечательные. Много повреждений, конечно, поэтому мы будем менять стропила местами, чтобы в этом раскрытии была 100 – процентная подлинность. Чтобы максимально усилить историко-культурную ценность объекта. 

Как мы видим, на 1 этаже почти уложены полы. Но задача реставрации – не только привести в порядок здание, а сохранить старые элементы и отреставрировать их. Мы видим сохраненные печи, которые будут отреставрированы и украсят интерьеры будущей галереи. Вообще, остается достаточно много аутентичного. Подлинные стены, часть балок, окна.  

По срубу под замену ушло процентов 20, не больше. С учетом того, что дом был жилой, люди в нем много чего переделывали. От своего первоначального облика дом был изуродован и весь искромсан. Поэтому, конечно, в перегородках много замен будет. Но вот окна мы полностью восстановим. Они вынуты, отвезены в Москву в реставрационные мастерские. Я смотрел, как там с ними работают. Это не замена, это реставрация всех элементов: наличников и «окосячек», то есть обрамлений окна». 

Напомним историю особняка.  Дом купца Михаила Дементьевича Маштакова был построен по проекту архитектора Александра Щербачева, предположительно, в 1906 году. Архитектурный стиль - эклектика, с декоративными башенками. Предметом охраны служит фасад. В 1911 году Маштаков продал дом и усадебное место купцу Николаю Федоровичу Маркову, который владел им до 1918 года. После революции дом был национализирован, и в советские годы здесь располагались коммунальные квартиры. На рубеже XXI века возле особняка Маштакова началось строительство современного многоэтажного дома. Изначально предполагалось, что особняк Маштакова будет снесен. Однако из-за статуса ОКН сделать это оказалось невозможно. Особняк расселили, и застройщик обнес его глухим забором. Городские власти предпринимали попытки спасти памятник истории, но все они были безрезультатными. Реставрация Дома Маштакова началась в 2021 году и должна быть закончена менее чем за 2 года.   

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
287
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
16 февраля 2022  11:27
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
432
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
16 февраля 2022  10:23
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
295
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
16 февраля 2022  09:38
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
249
Вопросы можно направлять сообщениями и на телефоны, работающие во время совещания.
15 февраля 2022  20:01
Предметный и жесткий разговор: Дмитрий Азаров проводит расширенное совещание с активом МКД по проблемам ЖКХ
695
Весь список