В Самаре продолжается реставрация дома Маштакова   

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Сегодня на объекте «Дом Маштакова» (улица Самарская, 207 «а») побывал научный руководитель проекта Андрей Борисович Бодэ, ведущий научный сотрудник, заведующий Сектором деревянного зодчества НИИТИАГ, кандидат архитектуры, советник РААСН. Он осмотрел текущее состояние реставрационных работ и провел совещание с проектировщиками.

Напомним, в 2021 году проект по реставрации дома Маштакова и созданию на его базе культурного пространства - галереи «Заварка» победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Инициаторами проекта стали Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о.Самара.

Работы на объекте началась в октябре 2021 года с обследования здания. Одной из задач первого уровня стало усиление фундамента в рамках противоаварийных работ. На сегодня она выполнена. Под каркас здания подведены венцы, практически полностью восстановлен бревенчатый сруб. Сейчас идет настил полов на 1 этаже здания.

Комментарий Андрея Бодэ: «Последняя наша встреча здесь была 1 декабря. За прошедшие 2 месяца сделано очень многое. Нужно поблагодарить производственников: работают качественно и быстро. Заменены нижние венцы, по стенам сделаны заплаты. Приближается к своему завершению реставрация сруба. Верхние подкровельные венцы потребуют отдельного внимания. Это связано еще и с тем, что они станут частью будущей экспозиции. Мы постараемся во всех элементах, «не заглаживать и не обновлять». Чтобы человек, вошедший в здание видел: да, вот это старое, настоящее. Наша цель в реставрации выявить все артефакты, и чтобы они были на виду. С это целью как раз и предполагается «раскрытие» потолка на 2 этаже. Будет довольно большое окно, через которое можно будет увидеть чердачные стропила. Там очень красивая обрешетка из стропильных брусьев и сами стропила замечательные. Много повреждений, конечно, поэтому мы будем менять стропила местами, чтобы в этом раскрытии была 100 – процентная подлинность. Чтобы максимально усилить историко-культурную ценность объекта.

Как мы видим, на 1 этаже почти уложены полы. Но задача реставрации – не только привести в порядок здание, а сохранить старые элементы и отреставрировать их. Мы видим сохраненные печи, которые будут отреставрированы и украсят интерьеры будущей галереи. Вообще, остается достаточно много аутентичного. Подлинные стены, часть балок, окна.

По срубу под замену ушло процентов 20, не больше. С учетом того, что дом был жилой, люди в нем много чего переделывали. От своего первоначального облика дом был изуродован и весь искромсан. Поэтому, конечно, в перегородках много замен будет. Но вот окна мы полностью восстановим. Они вынуты, отвезены в Москву в реставрационные мастерские. Я смотрел, как там с ними работают. Это не замена, это реставрация всех элементов: наличников и «окосячек», то есть обрамлений окна».

Напомним историю особняка. Дом купца Михаила Дементьевича Маштакова был построен по проекту архитектора Александра Щербачева, предположительно, в 1906 году. Архитектурный стиль - эклектика, с декоративными башенками. Предметом охраны служит фасад. В 1911 году Маштаков продал дом и усадебное место купцу Николаю Федоровичу Маркову, который владел им до 1918 года. После революции дом был национализирован, и в советские годы здесь располагались коммунальные квартиры. На рубеже XXI века возле особняка Маштакова началось строительство современного многоэтажного дома. Изначально предполагалось, что особняк Маштакова будет снесен. Однако из-за статуса ОКН сделать это оказалось невозможно. Особняк расселили, и застройщик обнес его глухим забором. Городские власти предпринимали попытки спасти памятник истории, но все они были безрезультатными. Реставрация Дома Маштакова началась в 2021 году и должна быть закончена менее чем за 2 года.