В Самаре продолжается монтаж и пусконаладка новых светофоров

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В Самаре продолжаются работы, связанные с установкой и пусконаладкой новых светофорных объектов и дальнейшим демонтажем старых светофоров.

В настоящее время работы ведутся на пересечении улиц Краснодонская и Физкультурная. Здесь обновляют комплекс светофоров: 8 – для автотранспорта, 8 – пешеходных, а также согласно новому техническому заданию дополнительно монтируют 4 информационные секции.

Светофоры практически смонтированы, идет протяжка кабелей, а также установка фаз, которые рассчитаны с учетом интенсивности транспортных потоков.

После монтажа новое оборудование временно зачехляют в ожидании запуска в работу. Переключение со старых светофоров обычно выполняется в ночные часы, когда трафик малозначительный.

Контракт обязывает подрядчиков закончить работы в срок до конца октября текущего года.

С адресным перечнем локаций, где уже установлены новые светофорные объекты, можно ознакомиться здесь.

Фото: администрация Самары