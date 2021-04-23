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В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции

23 апреля 2021 17:12
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В первую очередь, опоры нуждаются в очистке от самовольно размещенных на них объявлений.

В ходе городского месячника по благоустройству в Самаре усилены работы по приведению в порядок рекламных конструкций. Это необходимо для поддержания не только эстетического облика, но и надлежащего технического состояния.

В первую очередь, опоры нуждаются в очистке от самовольно размещенных на них объявлений. Листовки удаляют, остатки бумаги счищают скребками и только после этого поверхность красят. Другие элементы рекламных объектов (рекламное поле, фанера и т. д.) также не остаются без внимания. Всем этим занимаются рекламораспространители либо их подрядчики.

«Чаще всего приклеивают рекламные объявления на конструкции вдоль тротуаров. Мы постоянно ездим и осматриваем свои объекты, чтобы при необходимости принять оперативные меры. У нас, например, 47 конструкций с двусторонней рекламой. За день успеваем поддерживать в порядке больше половины, в следующий раз берем в работу остальные. Если в негодность приходит фанера, то доводим до сведения руководства и выполняем замену. То же самое делаем, если портится баннер», – рассказал сотрудник одного из рекламных агентств Николай Назейкин.

Мониторинг осуществляется в ежедневном режиме.

По окончании каждого месяца клиенты могут продлить договор о дальнейшем размещении рекламы в конкретной локации или расторгнуть. Ежемесячно баннеры демонтируются и устанавливаются новые.

За последние 3,5 месяца по результатам проведенных аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности Самары, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, заключено 10 договоров. Предусмотрено размещение и эксплуатация рекламных конструкций в количестве 93 штук, из них:

- 4 щитовые установки большого формата с размером рекламного поля одной поверхности 3 м х 6 м со статической и динамической сменой изображения;

- 5 щитовых установок большого формата с размером рекламного поля одной поверхности 3 м х 6 м со статической, динамической и электронно-цифровой сменой изображения;

- 2 щитовые установки сверхбольшого формата с размером рекламного поля одной поверхности 4 м х 12 м со статической, динамической и электронно-цифровой сменой изображения;

- 1 отдельно стоящая конструкция типа «ХоРеКа»;

- 81 остановочный павильон с элементами рекламы и информации.

 

Фото: горадминистрация

Теги: рекламные конструкции чистка

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