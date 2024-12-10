В Самаре приведут в порядок крыши двух зданий XX века

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Об этом сообщили в областном управлении госохраны объектов культурного наследия (ОКН).

Определена компания, которая проведет обследование конструкций крыши здания под литерой Г "Усадьба с доходным домом во дворе". Постройка расположена на ул. Куйбышева, 31. Фирма также подготовит проектную документацию по ремонту.



Кроме того, выбран подрядчик для капитального обновления крыши еще одного объекта культурного наследия. Это "Дом жилой" на Краснодонской, 14.

В ведомстве пояснили, что обследование и подготовка документации выполняются по региональной программе ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся ОКН, пишет Сова.