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В Самаре полным ходом идет голосование за благоустройство общественных пространств

29 апреля 2021 19:58
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Информированием самарцев о программе и способах голосования занимаются администрации внутригородских районов совместно с кураторами общественных территорий.

В Самаре полным ходом идет голосование за общественные пространства, которые претендуют на благоустройство в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Информированием самарцев о программе и способах голосования занимаются администрации внутригородских районов совместно с кураторами общественных территорий. В фокусе внимания информационной кампании – предприятия и общеобразовательные учреждения Самары.

С 26 апреля открыто онлайн-голосование за территории будущего благоустройства, которое продлится до 30 мая. В этом году в соответствии с новыми правилами проголосовать могут граждане, достигшие 14 лет.

Так, в Кировском районе 3 общественных пространства попали в перечень рейтингового голосования. Это сквер в районе дома №170 по улице Ташкентской, сквер на Зубчаниновском шоссе в поселке Восточный, лесопосадка на 18 км Московского шоссе, около завода приборных подшипников.

Представления активных жителей Кировского района о том, как будут выглядеть данные общественные пространства, уже нашли отражение в разработанных дизайн-проектах. В соответствии с их пожеланиями здесь запланированы зоны для спокойного и спортивного отдыха, малые архитектурные формы для детей, освещение и озеленение, элементы благоустройства – скамейки, урны.

В информационной кампании одними из первых приняли участие работники крупного предприятия Кировского района, расположенного на улице Товарной. Работающим самарцам рассказали о программе и ее возможностях, о способах голосования.

«Я уже выбрала территорию, за которую хочу проголосовать – сквер на ул. Ташкентской. Как мама, я хотела бы видеть в сквере уютное пространство для отдыха и игровые площадки для детей. Надеюсь, мои коллеги проявят такую же активность и проголосуют», - поделилась сотрудница предприятия Екатерина Фоменко.

«Многие самарцы слышали о программе «Формирование комфортной городской среды», но не знают, какие возможности она дает для развития городского пространства. Самарцы, являясь сотрудниками предприятий и учреждений, в то же время - жители нашего города, и хотят видеть его уютным и благоустроенным. Информируя о программе, мы вовлекаем их участвовать в преображении Самары», - прокомментировал заместитель главы Кировского района Самары Сергей Андрианов.

В рейтинговом онлайн-голосовании участвуют 19 территорий по всей Самаре. От активности жителей зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в конечном результате.

Есть несколько способов отдать свой голос за выбранный проект. Так, голосование доступно через «Госуслуги», на сайте, через виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов; можно отдать свой голос и с помощью волонтеров, которые будут работать в торговых и многофункциональных центрах.

Информирование самарцев о голосовании за общественные пространства проходит во всех районах города.

Теги: голосование общественные пространства

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