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В Самаре памятник купцу Константину Головкину установят в конце 2021 года

20 апреля 2021 13:44
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В Самаре памятник купцу Константину Головкину установят в конце 2021 года

Спонсорские средства, необходимые для изготовления и установки памятника купцу Константину Головкину в Самаре, найдены в полном объеме. Об этом сообщил в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Для реставрации дачи купца Головкина в Самаре привлекли более 70 млн рублей

«Уже в декабре, к 150-летию Константина Головкина, памятник ему украсит Самару»,- говорится в сообщении.

В настоящее время средства на изваяние в полном объеме поступили в региональное отделение самарского Союза архитекторов, уточняет парламентарий. Константин Головкин инициировал создание в Самаре художественного отделения городского музея. Он также организовывал в городе выставки художников. В 1908-1909 году Константин Головкин возвел на берегу Волги по своему проекту дачу со скульптурами слонов из цемента. Она известна как «Дом со слонами» на ул. Советской Армии, 292, в Самаре. Здание является памятником архитектуры и федеральным объектом культурного наследия, пишет Коммерсантъ.

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