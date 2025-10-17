В Самаре отремонтируют спортзал в школе № 177

147

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города.

Иван Носков рассказал, что обсудил с директором школы с кадетскими классами имени Героя РФ А. А. Пономаренко ремонт спортивного зала. Здесь занимаются ребята, проходят соревнования и патриотические мероприятия. Средства на проведение работ будут предусмотрены в городском бюджете, пишет Сова.



Глава Самары напомнил об интересной истории учебного заведения:

- Десять лет назад в первый класс школы записались всего пять учеников, и тогда директор решила открыть два кадетских класса. Это решение стало для школы судьбоносным. Сейчас абсолютно все ребята с 1 по 11 класс (порядка 600 человек) носят гордое звание кадетов!

Представители школы № 177 станут участниками смотра на площади Куйбышева, который пройдет в конце октября. По его результатам лучшие ребята пройдут строем во время Парада Памяти 7 ноября.

- Добавлю, что "командует парадом" школы майор запаса, учитель Владимир Волков. Настоящий русский офицер и энтузиаст своего дела. Все десять лет именно он тренировал ребят и сформировал одну из лучших кадетских школ в Самаре, - отметил Иван Носков.