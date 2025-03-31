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В Самаре отремонтируют Красноглинское и Волжское шоссе

31 марта 2025 13:40
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В Самаре отремонтируют Красноглинское и Волжское шоссе

Власти Самарской области запланировали обновление региональных трасс, входящих в маршрут от аэропорта Курумоч до областной столицы. Эти дороги приведут в порядок в 2025 году.

«В перечень объектов ремонта включены Красноглинское и Волжское шоссе. Это наиболее нагруженные участки дорог в городе, среднесуточная интенсивность которых составляет от 40 до 95 тысяч автомобилей в сутки», — рассказали в региональном правительстве.

В перечень запланированных работ входят укрепление обочин, восстановление ливневой канализации, замена люков смотровых колодцев, обновление дорожной разметки.

Верхний слой дорожного покрытия сделают с применением асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем. Это покрытие специально предназначено для дорог с высокой интенсивностью движения.

Также в 2025 году проведут дорожный ремонт по нацпроекту. На федеральные деньги обновят Московское шоссе и улицу Демократическую, пишет 63.ру.

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