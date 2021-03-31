В Самаре осматривают дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта

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В Самаре начался комиссионный осмотр дорожных объектов, ранее отремонтированных в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и находящихся на гарантии. Напомним, только в прошлом дорожно-строительном сезоне на средства нацпроекта привели в порядок 45 участков дорог местного значения (41,5 км) – как комплексно (от фасада до фасада), так и большими «картами» (от борта до борта; причем на ряде таких улиц с учетом обращений местных жителей выполнили усиленный ремонт, при необходимости включая обновление тротуаров, бортового камня, трамвайного межпутья, покрытия парковочных площадок, въездов на внутриквартальные территории).

Сейчас на участках улично-дорожной сети досконально обследуются все элементы, которые фигурировали в ремонте и благоустройстве согласно муниципальным контрактам: дорожное полотно, пешеходные зоны, газоны, бортовой придорожный и тротуарный камень, инженерные коммуникации, средства организации дорожного движения и т. п. (в зависимости от метода ремонта).

Выездные мероприятия организуются специалистами МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» – подведомственного учреждения Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары (заказчика ремонта). Для максимально объективной экспертной оценки учитываются мнения общественников, предписания надзорных органов и обращения горожан, в том числе, направленные через социальные сети.

Особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым учреждениям (например, школам, детским садам, поликлиникам, больницам), а также объектам с элементами благоустройства для удобства передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья и другого маломобильного населения (например, пенсионеров, родителей с детскими колясками).

Так, из 45 вышеуказанных отремонтированных дорог 11 ведут к медицинским учреждениям, 16 – к образовательным. В частности, сегодня в перечне объектов осмотра – участок улицы Фадеева, где находятся городская поликлиника № 15, а напротив – школа № 3 им. Героя Советского Союза В.И. Фадеева с углубленным изучением предметов.

«В ходе реализации нацпроекта в границах улиц XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной были выполнены работы по ремонту покрытия проезжей части с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона на почти 12 тысячах квадратных метров, покрытия на парковках – еще 620 квадратных метров, а также замене бортового камня – 2380 погонных метров. Кроме того, обновили свыше 5 тысяч квадратных метров тротуаров и восстановили межрельсовое пространство литой асфальтобетонной смесью на площади около 400 квадратных метров. Перед укладкой асфальтобетона на автодороге привели в порядок инженерные коммуникации – 62 колодца. По итогам сегодняшнего осмотра можно сказать, что состояние участка удовлетворительное, объект достойно выдержал сложные погодные условия зимнего периода, а они отличились частыми перепадами температур и интенсивными осадками», – отметил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Подчеркнем, что на данной улице ремонт начался и был выполнен в числе первоочередных. Рабочие трудились с апреля по июнь. Это обусловлено тем, что объект был включен в проект «Улица Победы», который входил в структуру нацпроекта в 2020 году в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Этот аспект принят во внимание и при ремонте улицы Победы, которая проходит через несколько внутригородских районов и по протяженности составляет порядка 5 км. Комплексное благоустройство по нацпроекту продолжалось в течение двух дорожно-строительных сезонов. И теперь здесь тоже стартовал гарантийный осмотр – участок обследуют полностью. Сегодня контролеры побывали у перекрестка с улицей XXII Партсъезда. В этой локации барьерные направляющие ограждения, автодорога, знаки, тротуары в целости и сохранности; новые светофорные объекты работают без сбоев.

«Серьезных замечаний нет. Вместе с тем, выявлено, что не полностью заделаны два отверстия после кернения покрытия в парковочном кармане – напротив дома № 75. Будет составлен акт гарантийного осмотра. Его мы направим подрядной организации для устранения недочета. В течение апреля подрядчик должен выполнить гарантийные работы исключительно за счет собственных средств. В дальнейшем будет организована повторная проверка», – сообщил сотрудник отдела технадзора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Юрий Лазовский.

В маршруте сегодняшнего объезда – еще одна важнейшая транспортная артерия: улица Мичурина была отремонтирована комплексно, в границах «красных линий». По ней осуществляется подъезд к городской больнице № 4 и городской поликлинике № 3. Уже известно, что подрядчик продолжит работы по гарантии: на Мичурина в одной локации обнаружена просадка плиточного покрытия тротуара на площади около 2 кв. м. Как поясняют проверяющие, основание и остальные слои строительно-ремонтная организация переложит, как только установятся постоянные среднесуточные положительные температуры. Помимо этого, у перекрестка с проспектом Масленникова на пешеходном переходе предстоит восстановить дорожную разметку. Другие элементы благоустройства не вызвали нареканий. В частности, нет замечаний к состоянию дорожных пандусов. Напомним, в приемке объекта после ремонта участвовали общественники. Инвалиды-колясочники проверяли, насколько удобны новые съезды, и остались довольны.

«Нам сложно и даже практически невозможно передвигаться по дорогам без пандусов. Самое трудное – преодолеть высокие бордюры. И то, что сделано на улице Мичурина – это здорово, это удобно, это безопасно! Человек на коляске может пользоваться инфраструктурой самостоятельно, не прося ни у кого помощи. А значит, он не чувствует себя инвалидом, он – как все! Именно поэтому роль общественных экспертов, в том числе, в создании доступной среды важна. Нам бы хотелось укрепить опыт взаимодействия с профильным департаментом, чтобы мы всегда и на всех улицах были задействованы в ремонтах, начиная со стадии проектирования и заканчивая приемкой. Например, мы активно участвовали в ремонте и приемке улицы Стара-Загора. Наши пожелания там тоже были приняты во внимание. Такой подход более эффективен», – рассказал председатель правления Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгений Печерских.

Комиссионные осмотры гарантийных дорог продлятся и в течение следующего месяца.

«Мероприятия выполняются как визуально, так и с применением инструментов. Так, дорожно-строительная рейка позволяет максимально точно зафиксировать просадки, отклонения от нормативных параметров. Администрацией Самары поставлена задача в кратчайший срок завершить работы не только по осмотру, но и ремонту в рамках гарантийных обязательств. Сроки сжатые – до конца апреля, чтобы к новому сезону все возникающие замечания были отработаны в полном объеме», – добавил Шамиль Халиуллов.

В 2021 году в рамках нацпроекта комплексными работами в Самаре будут охвачены 7 дорог, «картами» свыше 100 п. м отремонтируют 25 объектов. Из них 8 дорог ведут к медицинским учреждениям, 16 – к объектам образовательной сферы.

Отметим также, что с учетом возросших требований заказчика к подрядным организациям качество работ в последние годы улучшилось, уровень ответственности подрядных организаций повысился – в их интересах работать качественно на всех этапах, чтобы не было необходимости увеличивать собственные расходы на гарантийный ремонт. А на двух объектах – улицах Стара-Загора и Победы тот же подрядчик, который занимался ремонтом, отвечает не только за гарантийное обслуживание, но и всесезонное содержание (уборку). Это стало возможным благодаря контрактам жизненного цикла, внедренным в Самаре еще в позапрошлом году – на старте реализации дорожного нацпроекта.

После всех плановых осмотров будет проведен тщательный анализ – информацию относительно наиболее часто встречающихся дефектов обобщат, чтобы в дальнейшем учесть замечания, продолжая реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году.

Фото: горадминистрация