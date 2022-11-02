В Самаре определили площадки под складирование снега

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Всего определено четыре площадки. Так, снежные массы будут размещаться на улицах и Прожекторной, а также в районе БТЭЦ и поселке Козелки.

Изначально на эти цели было выделено почти 116 миллионов рублей. Согласно конкурсной документации, которую подготовили в администрации, подрядчик должен будет содержать площадки до 30 сентября 2023 года.

По итогам конкурсных процедур, победителем было определено ООО “ТИТАН”, которое в прошлом сезоне содержано 3 из указанных 4 площадок. В поселке Козелки ранее площадку содержало ООО “Лига Строй”, пишет Царьград.