В Самаре официально стартовал парковый сезон 

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Все аттракционы и другие развлекательные зоны, а также летние объекты потребрынка запустили в работу 20 апреля.



Напомним, что накануне старта паркового сезона специалисты очистили колесо обозрения и провели дезинфекцию аттракционного оборудования.



Вместе с тем сообщаем, что в Самаре продолжается месячник по благоустройству. Основной общегородской субботник пройдет 23 апреля. Любой желающий может присоединиться к наведению чистоты. Выдачу инвентаря жителям организуют управляющие компании, ЖСК, ТСЖ, ТСН и другие обслуживающие организации.

Фото: администрация Самары