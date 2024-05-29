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В Самаре обсудили благоустройство улицы Чернореченской

29 мая 2024 13:24
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в Самаре обсудили благоустройство улицы Чернореченской
 

Местные власти уточнили, что в середине июня там закончат работы на инженерных коммуникациях.

После них приступят к благоустройству бульвара и ремонту проезжей части от улицы Спортивной до Владимирской. При этом недавно на Чернореченской около дома № 12 закончили монтаж теплосети.

Обновление стало возможным благодаря нацпроектам "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги". Их реализуют по решению главы государства.

Представители горадминистрации обсудили и покос травы в городе. Он проходит с начала мая. В порядок приводят придорожные газоны, бульвары, аллеи, дворы и другие общественные локации.

Первый этап работ раскинулся примерно на 1 тыс. га, пишет Сова.

- Повышенное внимание уделили состоянию территорий в одном из самых больших районов - Кировском, - заявили местные власти. - В частности, у подрядной организации на покос направляют две бригады. Она справилась пока на 30 %. Ей дано поручение в кратчайший срок изыскать возможности для усиления.

В Самарском районе уже перешли на второй этап (повторный покос).

В горадминистрации добавили:

- Важным условием ухоженности территорий, а также обеспечения противопожарной безопасности является и своевременный вывоз травы после скашивания. Сначала ее подсушивают для уменьшения в объеме и более легкого сбора в мешки. Затем в течение суток отправляют на утилизацию.

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