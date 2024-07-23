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В Самаре обсудили актуальные вопросы, связанные с перекладкой теплосетей и благоустройством города

23 июля 2024 14:56
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Помимо этого, в сфере ЖКХ и благоустройства продолжается отработка обращений, поступивших от горожан, в том числе, через социальные сети.

Один из основных вопросов, включенных в повестку совещания, связан с неминуемым перекрытием трамвайной линии в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина в рамках продолжающегося ремонта теплотрассы, сопряженного с переходом через проезжую часть.

В целях минимизации неудобств для населения перекладку и модернизацию теплосети, находящейся под дорогой, планируется начать в ближайшую пятницу, 26 июля, то есть непосредственно перед выходными днями, поскольку в выходные дорожный трафик не столь интенсивный. На участке, помимо основных работ, в дальнейшем предусмотрено восстановление благоустройства после вскрытия.

В этой ситуации сохранению транспортной доступности уделяется особое внимание.

Так, в понедельник текущей недели Департаментом транспорта Самары была проведена встреча с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (РКЦ «Прогресс», заводами "Авиакор" и «Гидроавтоматика») по поводу предстоящего изменения трассы следования трамваев, особенно тех, которые работают на маршруте № 13 (им пользуются заводчане). При этом подчеркнем, что потребуется временно изменить схему движения всего общественного транспорта, проходящего по улице Антонова-Овсеенко через участок от улицы Авроры до улицы Карбышева. Подробная информация об организации движения будет размещена дополнительно.

В качестве альтернативы трамваям запустят дополнительные автобусы, с бесплатным проездом. Нюансы находятся в проработке.

Чтобы реализовать эту меру, требуются подготовительные мероприятия. В том числе они касаются приведения в порядок автодорог, по которым следует городской пассажирский автомобильный транспорт. В ближайшее время профильные службы приступят к ликвидации ямочности и других дефектов покрытия.

Кроме того, на совещании решались вопросы обследования локаций с просадками и провалами дорожного полотна, выявления причин, проведения необходимых работ и своевременности заделки вскрытий по другим адресам в разных районах города. Наращивание темпов таких работ также остается в числе приоритетных задач. До полного их исполнения контроль не снимается. Важно восстановить благоустройство по постоянной схеме, пока длится дорожно-строительный сезон.

Помимо этого, в сфере ЖКХ и благоустройства продолжается отработка обращений, поступивших от горожан, в том числе, через социальные сети.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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