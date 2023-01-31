В Самаре обновили планы по дорожному ремонту, который планируется провести в 2023 году.

В мэрии опубликовали список объектов, где совсем скоро начнутся работы.
В 2023 году отремонтируют следующие улицы:
- Первомайская от дома № 2а по Больничной до дома № 18а по Первомайской;
- Ерошевского от дома № 22 по Московскому шоссе до дома № 163 по Ново-Садовой;
- Белогородская от дома № 2г по Белогородской до Гродненской;
- Уральская от дома № 1 до 219;
- Гродненская от дома № 1в до 17 к. 4;
- Луцкая от дома № 1 до 30;
- Ново-Желябовская от дома № 6 по Аксакова до дома № 52а по Мечникова;
- проспект Карла Маркса от дома № 29 до 39;
- Енисейский переулок от дома № 21 по Оросительной до дома № 8 по Спутника;
- Лысвенская от дома № 1 до 71;
- Флотская от дома № 1 до 17;
- Авроры от дома № 17а по Московскому шоссе до дома № 47а по Аэродромной;
- Коммунистическая от дома № 1 по Московской до дома № 19 по Агибалова;
- проспект Масленникова от дома № 21 по проспекту Масленникова до дома № 167а по проспекту Карла Маркса;
- Революционная от дома № 64б по Революционной до дома № 38 по Гагарина;
- Зеленая от Бакинской, 30 до Стадионной, 4;
- Пензенская от дома № 30 по Урицкого до дома № 41 по Дачной;
- Хибинский переулок от Гродненской до Белогродской;
- Мичурина от проспекта Масленникова до Ерошевского;
- Третий проезд от дома № 38 по 3-му проезду до дома № 185а по проспекту Карла Маркса;
- Конный проезд от дома № 302 по Литвинова до дома № 149а по Зубчаниновскому шоссе;
- Печерская от дома № 2 до 61;
- Главная от дома № 1 по Шоссейной до моста по Главной;
- Красногвардейская от дома № 2 по Красногвардейской до дома № 13 по Ногина;
- Магнитогорская от дома № 126 по проспекту Карла Маркса до дома № 231 по Тухачевского;
- проезд Театральный от Краснодонской, 22 до Воронежской, 9;
- Южный проезд от дома № 2 по Советской Армии до дома № 22 по Южному проезду;
- Бельский переулок от дома № 139 по Промышленности до дома № 110 по Южному проезду;
- 8-я просека от дома № 48 по Солнечной до дома № 1а по 8-й просеке;
- Киевская от дома № 15 по Киевской до дома № 3 по Московскому шоссе;
- Гвардейская от дома № 28 по Алма-Атинской до дома № 10 по Гвардейской;
- Береговая от проспекта Кирова до Земеца;
- Республиканская от дома № 59 до 117;
- Земеца от Заводского шоссе до Береговой;
- Автомобильная дорога на поселок Горелый хутор с Красноглинского шоссе;
- Измайловский переулок от дома № 263а по Промышленности до дома № 2 по Измайловскому переулку;
- Офицерская от Изыскательской до Чекистов;
- проспект Ленина от дома № 25а по проспекту Ленина до дома № 332 по Ленинской;
- Чекистов от дома № 171 по Магистральной до дома № 2а к. 1 по Чекистов;
- Красных Коммунаров от дома № 2 по Красных Коммунаров до дома № 7б по Калинина;
- Алма-Атинская от Стара — Загора до дома № 106 по Республиканской.
Кроме ремонта старых дорог в 2023-м запланировано и строительство новых. В том числе начнется и возведение магистрали Центральной, пишет 63.ру.
— Один из этапов включает создание дороги от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе, — говорится в проекте.