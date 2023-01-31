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В Самаре обновили планы по дорожному ремонту, который планируется провести в 2023 году

31 января 2023 12:56
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В Самаре обновили планы по дорожному ремонту, который планируется провести в 2023 году.

В мэрии опубликовали список объектов, где совсем скоро начнутся работы.

В 2023 году отремонтируют следующие улицы:

  • Первомайская от дома № 2а по Больничной до дома № 18а по Первомайской;
  • Ерошевского от дома № 22 по Московскому шоссе до дома № 163 по Ново-Садовой;
  • Белогородская от дома № 2г по Белогородской до Гродненской;
  • Уральская от дома № 1 до 219;
  • Гродненская от дома № 1в до 17 к. 4;
  • Луцкая от дома № 1 до 30;
  • Ново-Желябовская от дома № 6 по Аксакова до дома № 52а по Мечникова;
  • проспект Карла Маркса от дома № 29 до 39;
  • Енисейский переулок от дома № 21 по Оросительной до дома № 8 по Спутника;
  • Лысвенская от дома № 1 до 71;
  • Флотская от дома № 1 до 17;
  • Авроры от дома № 17а по Московскому шоссе до дома № 47а по Аэродромной;
  • Коммунистическая от дома № 1 по Московской до дома № 19 по Агибалова;
  • проспект Масленникова от дома № 21 по проспекту Масленникова до дома № 167а по проспекту Карла Маркса;
  • Революционная от дома № 64б по Революционной до дома № 38 по Гагарина;
  • Зеленая от Бакинской, 30 до Стадионной, 4;
  • Пензенская от дома № 30 по Урицкого до дома № 41 по Дачной;
  • Хибинский переулок от Гродненской до Белогродской;
  • Мичурина от проспекта Масленникова до Ерошевского;
  • Третий проезд от дома № 38 по 3-му проезду до дома № 185а по проспекту Карла Маркса;
  • Конный проезд от дома № 302 по Литвинова до дома № 149а по Зубчаниновскому шоссе;
  • Печерская от дома № 2 до 61;
  • Главная от дома № 1 по Шоссейной до моста по Главной;
  • Красногвардейская от дома № 2 по Красногвардейской до дома № 13 по Ногина;
  • Магнитогорская от дома № 126 по проспекту Карла Маркса до дома № 231 по Тухачевского;
  • проезд Театральный от Краснодонской, 22 до Воронежской, 9;
  • Южный проезд от дома № 2 по Советской Армии до дома № 22 по Южному проезду;
  • Бельский переулок от дома № 139 по Промышленности до дома № 110 по Южному проезду;
  • 8-я просека от дома № 48 по Солнечной до дома № 1а по 8-й просеке;
  • Киевская от дома № 15 по Киевской до дома № 3 по Московскому шоссе;
  • Гвардейская от дома № 28 по Алма-Атинской до дома № 10 по Гвардейской;
  • Береговая от проспекта Кирова до Земеца;
  • Республиканская от дома № 59 до 117;
  • Земеца от Заводского шоссе до Береговой;
  • Автомобильная дорога на поселок Горелый хутор с Красноглинского шоссе;
  • Измайловский переулок от дома № 263а по Промышленности до дома № 2 по Измайловскому переулку;
  • Офицерская от Изыскательской до Чекистов;
  • проспект Ленина от дома № 25а по проспекту Ленина до дома № 332 по Ленинской;
  • Чекистов от дома № 171 по Магистральной до дома № 2а к. 1 по Чекистов;
  • Красных Коммунаров от дома № 2 по Красных Коммунаров до дома № 7б по Калинина;
  • Алма-Атинская от Стара — Загора до дома № 106 по Республиканской.

 

Кроме ремонта старых дорог в 2023-м запланировано и строительство новых. В том числе начнется и возведение магистрали Центральной, пишет 63.ру.

— Один из этапов включает создание дороги от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе, — говорится в проекте.

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