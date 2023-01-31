В Самаре обновили планы по дорожному ремонту, который планируется провести в 2023 году.

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В мэрии опубликовали список объектов, где совсем скоро начнутся работы.

В 2023 году отремонтируют следующие улицы:

Первомайская от дома № 2а по Больничной до дома № 18а по Первомайской;

Ерошевского от дома № 22 по Московскому шоссе до дома № 163 по Ново-Садовой;

Белогородская от дома № 2г по Белогородской до Гродненской;

Уральская от дома № 1 до 219;

Гродненская от дома № 1в до 17 к. 4;

Луцкая от дома № 1 до 30;

Ново-Желябовская от дома № 6 по Аксакова до дома № 52а по Мечникова;

проспект Карла Маркса от дома № 29 до 39;

Енисейский переулок от дома № 21 по Оросительной до дома № 8 по Спутника;

Лысвенская от дома № 1 до 71;

Флотская от дома № 1 до 17;

Авроры от дома № 17а по Московскому шоссе до дома № 47а по Аэродромной;

Коммунистическая от дома № 1 по Московской до дома № 19 по Агибалова;

проспект Масленникова от дома № 21 по проспекту Масленникова до дома № 167а по проспекту Карла Маркса;

Революционная от дома № 64б по Революционной до дома № 38 по Гагарина;

Зеленая от Бакинской, 30 до Стадионной, 4;

Пензенская от дома № 30 по Урицкого до дома № 41 по Дачной;

Хибинский переулок от Гродненской до Белогродской;

Мичурина от проспекта Масленникова до Ерошевского;

Третий проезд от дома № 38 по 3-му проезду до дома № 185а по проспекту Карла Маркса;

Конный проезд от дома № 302 по Литвинова до дома № 149а по Зубчаниновскому шоссе;

Печерская от дома № 2 до 61;

Главная от дома № 1 по Шоссейной до моста по Главной;

Красногвардейская от дома № 2 по Красногвардейской до дома № 13 по Ногина;

Магнитогорская от дома № 126 по проспекту Карла Маркса до дома № 231 по Тухачевского;

проезд Театральный от Краснодонской, 22 до Воронежской, 9;

Южный проезд от дома № 2 по Советской Армии до дома № 22 по Южному проезду;

Бельский переулок от дома № 139 по Промышленности до дома № 110 по Южному проезду;

8-я просека от дома № 48 по Солнечной до дома № 1а по 8-й просеке;

Киевская от дома № 15 по Киевской до дома № 3 по Московскому шоссе;

Гвардейская от дома № 28 по Алма-Атинской до дома № 10 по Гвардейской;

Береговая от проспекта Кирова до Земеца;

Республиканская от дома № 59 до 117;

Земеца от Заводского шоссе до Береговой;

Автомобильная дорога на поселок Горелый хутор с Красноглинского шоссе;

Измайловский переулок от дома № 263а по Промышленности до дома № 2 по Измайловскому переулку;

Офицерская от Изыскательской до Чекистов;

проспект Ленина от дома № 25а по проспекту Ленина до дома № 332 по Ленинской;

Чекистов от дома № 171 по Магистральной до дома № 2а к. 1 по Чекистов;

Красных Коммунаров от дома № 2 по Красных Коммунаров до дома № 7б по Калинина;

Алма-Атинская от Стара — Загора до дома № 106 по Республиканской.

Кроме ремонта старых дорог в 2023-м запланировано и строительство новых. В том числе начнется и возведение магистрали Центральной, пишет 63.ру.

— Один из этапов включает создание дороги от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе, — говорится в проекте.