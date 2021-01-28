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В Самаре направят деньги на реконструкцию улицы Лейтенанта Шмидта и Заводского шоссе

28 января 2021 19:59
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Это стало возможным благодаря тому, что городской бюджет пополнился на 2,2 млрд рублей.

В Самаре направят деньги на реконструкцию улицы Лейтенанта Шмидта и Заводского шоссе. Это стало возможным благодаря тому, что городской бюджет пополнился на 2,2 млрд рублей.

Улицу Шмидта хотят обновить от Октябрьского спуска до Ново-Садовой. На проект реконструкции дороги направят 6 млн рублей. Еще 11 млн рублей планируют выделить на продолжение работ на Заводском шоссе. Деньги пойдут на ремонт участка от улицы Авроры до XXII Партсъезда. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы Юрий Левин.

Реконструкция Заводского шоссе стартовала в 2018 году. Дорогу приводят в порядок в два этапа. Первый участок - от XXII Партсъезда до Земеца - уже закончили. А вот со вторым возникли сложности. Подрядчик не успел вовремя завершить все работы. В итоге сроки сдачи объекта перенесли, передает sova.info.

 

Фото: Google Карты/sova.info

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Комментарии

Благоустройство региона
28 января 2021  19:59
Это стало возможным благодаря тому, что городской бюджет пополнился на 2,2 млрд рублей.
В Самаре направят деньги на реконструкцию улицы Лейтенанта Шмидта и Заводского шоссе
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