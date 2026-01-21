Я нашел ошибку
Главные новости:
На 21 января все региональные дороги находятся в проезжем состоянии.
Дорожные службы региона готовятся к предстоящим снегопадам
В результате ДТП перекрыты две полосы в направлении из центра города и одна полоса в направлении в центр.
Ограничено движение на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой в Самаре
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
В результате употребления несертифицированного алкоголя погибли три человека, двое получили вред здоровью различной степени тяжести.
В Новокуйбышевске мужчина три года проведет в колонии за сбыт суррогатного алкоголя
В 2025 году в губернии очищено 235 километров береговой линии рек и озер.
«Вода России»: итоги акции в Самарской области
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара
25 января, в День российского студенчества, состоится авторская экскурсия «Привет из Самары».
Самарских студентов приглашают на экскурсию по выставке к 175-летию Самарской губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
0.06
EUR 91.2
1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 

111
В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 

В Самаре начата работа по подготовке документации для модернизации ключевых объектов дорожной инфраструктуры в Куйбышевском районе. 
Такое решение стало следствием отклонения Градостроительным советом Самарской области в декабре 2025 года проекта комплексного развития территории Сухой Самарки из-за низкой пропускной способности расположенных рядом автомобильных дорог.  Совет рекомендовал сначала обеспечить соответствующую транспортную доступность района, а затем приступать к реализации градостроительных проектов.   
На совместном совещании региональных минграда, минтранса и администрации Самары определен ключевой дорожный объект, требующий реконструкции, – это улица Белорусская. Первоочередной этап – разработка проекта планировки территории, которая уже началась.
  «Необходимо внесение изменений в генеральный план с расширением дороги и моста через реку Татьянку до 4 полос движения. Мы работаем над созданием единого документа территориального планирования Самары. Процесс кропотливый. И мы четко понимаем, что работы начнутся не ранее чем через 3-5 лет. Сначала надо подготовить все документы», - отметил врио министра градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев. 
Технические решения по реконструкции дороги будут разработаны при участии министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.  «Проект необходимо рассматривать комплексно — с учётом как текущей транспортной нагрузки от существующей застройки, так и перспективного развития прилегающих территорий, развития общественного транспорта и возможного роста трафика личного автотранспорта. Работы должны включать расширение проезжей части, реконструкцию мостовых сооружений и новые подключения к автомобильным дорогам со стороны застройщика КРТ. Наша задача — оценить все этапы реализации проекта и проектные решения, учитывая финансовые возможности региона и удобство для жителей», - подчеркивает врио министра транспорта Самарской области Артур Абдрашитов. 
Параллельно в настоящее время администрацией города ведется работа по определению быстрых решений для сокращения времени проезда по улице Белорусской. Сбор аналитики на автодороге осуществляют специально установленные датчики движения.  
«Куйбышевский район и его новые территории должны планомерно развиваться. В прошлом году проведена большая работа по обсуждению с жителями транспортной доступности Сухой Самарки. Все проанализировали, есть ряд решений, которые уже поддержаны министерством градостроительной политики региона. Некоторые из них уже запущены в работу», - говорит глава города Иван Носков.  Так, в ближайшее время будут организованы дополнительные выезды из Волгаря: по улице Софье Агранович и возле нового торгового центра.  

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей.
21 января 2026, 17:49
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении 6-ти женщин за мошенничество с материнским капиталом
По данным следствия, в период с 2019 года по 2025 год фигурантки предоставили в пенсионный фонд заведомо ложные документы о рождении 8-ми детей. Закон
13
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза.
21 января 2026, 16:59
За прошедшие сутки в регионе потушили 4 пожара
За прошедшие сутки на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 4 раза. Происшествия
99
25 января, в День российского студенчества, состоится авторская экскурсия «Привет из Самары».
21 января 2026, 16:48
Самарских студентов приглашают на экскурсию по выставке к 175-летию Самарской губернии
25 января, в День российского студенчества, состоится авторская экскурсия «Привет из Самары». Общество
101

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
215
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
257
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
232
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
468
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
418
Весь список