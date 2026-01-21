В Самаре начата работа по подготовке документации для расширения дороги в Куйбышевском районе 

В Самаре начата работа по подготовке документации для модернизации ключевых объектов дорожной инфраструктуры в Куйбышевском районе.

Такое решение стало следствием отклонения Градостроительным советом Самарской области в декабре 2025 года проекта комплексного развития территории Сухой Самарки из-за низкой пропускной способности расположенных рядом автомобильных дорог. Совет рекомендовал сначала обеспечить соответствующую транспортную доступность района, а затем приступать к реализации градостроительных проектов.

На совместном совещании региональных минграда, минтранса и администрации Самары определен ключевой дорожный объект, требующий реконструкции, – это улица Белорусская. Первоочередной этап – разработка проекта планировки территории, которая уже началась.

«Необходимо внесение изменений в генеральный план с расширением дороги и моста через реку Татьянку до 4 полос движения. Мы работаем над созданием единого документа территориального планирования Самары. Процесс кропотливый. И мы четко понимаем, что работы начнутся не ранее чем через 3-5 лет. Сначала надо подготовить все документы», - отметил врио министра градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

Технические решения по реконструкции дороги будут разработаны при участии министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. «Проект необходимо рассматривать комплексно — с учётом как текущей транспортной нагрузки от существующей застройки, так и перспективного развития прилегающих территорий, развития общественного транспорта и возможного роста трафика личного автотранспорта. Работы должны включать расширение проезжей части, реконструкцию мостовых сооружений и новые подключения к автомобильным дорогам со стороны застройщика КРТ. Наша задача — оценить все этапы реализации проекта и проектные решения, учитывая финансовые возможности региона и удобство для жителей», - подчеркивает врио министра транспорта Самарской области Артур Абдрашитов.

Параллельно в настоящее время администрацией города ведется работа по определению быстрых решений для сокращения времени проезда по улице Белорусской. Сбор аналитики на автодороге осуществляют специально установленные датчики движения.

«Куйбышевский район и его новые территории должны планомерно развиваться. В прошлом году проведена большая работа по обсуждению с жителями транспортной доступности Сухой Самарки. Все проанализировали, есть ряд решений, которые уже поддержаны министерством градостроительной политики региона. Некоторые из них уже запущены в работу», - говорит глава города Иван Носков. Так, в ближайшее время будут организованы дополнительные выезды из Волгаря: по улице Софье Агранович и возле нового торгового центра.

Фото: freepik.com