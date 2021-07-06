в Самаре начался монтаж крыши здания Фабрики-кухни

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Памятник архитектуры восстанавливают уже несколько лет.

Рабочие вышли на новый этап реставрации здания Фабрики-кухни. Сейчас там собирают крышу главного корпуса. Основную часть фасадов уже привели в нормальное состояние и совсем скоро у здания могут снять строительные леса.

Завершить реставрацию здания Фабрики-кухни завода имени Масленникова в Самаре планируют в 2021 году. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил на первом заседании попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи.

В состав попечительского совета вошли бизнесмены и представители общественности. Среди них член бюро центрального совета общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Владимир Аветисян, бывший мэр Самары, а ныне первый заместитель председателя совета директоров АО «Альфа Банк» Олег Сысуев, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Лев Хасис, председатель самарского Союза журналистов Ирина Цветкова. Председатель — губернатор Дмитрий Азаров, сопредседатели — депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн и гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова, пишет 63.ру.

— Мы рассчитываем, что реконструкция здания Фабрики-кухни завершится в текущем году. А в первом квартале 2022 года в полной мере после введения здания в эксплуатацию филиал Третьяковской галереи начнет работать на своей площадке. Шедевр конструктивизма предстанет перед посетителем таким, как его задумывала архитектор Екатерина Максимова в 1932 году, — сказал Дмитрий Азаров.

Здание уникально не только для Самары, но и для России в целом. Его планировочная конфигурация представляет собой скрещение серпа и молота — символ единства рабочих и крестьян.

Скриншот: Sergey Bobin / youtube.com