В Самаре на улице Александра Матросова благоустроили двор

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Благодаря инициативной позиции жителей двор по улице Матросова, 11 в Советском районе получил новую жизнь. Дворовое пространство обновлено по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году.

Теперь во дворе появилось пространство для отдыха детей и взрослых - детская и спортивная площадки.

Детская площадка оборудована всем необходимым для развлечения детворы. Здесь установлены современные качели, детский канатный комплекс и батут, а для самых маленьких - карусель и качалка на пружине. Также установили комфортные лавочки, где можно отдохнуть. Прорезиненное покрытие площадки обеспечивает безопасность и комфорт посетителей.

Спортивная площадка радует всех любителей активного отдыха, игр в футбол, волейбол и баскетбол. Установлены футбольные ворота и баскетбольные кольца. Просторное и удобное игровое поле позволит проводить полноценные тренировки и устраивать дружеские матчи.

Эта площадка станет отличным местом для физического развития детей и подростков, а также для активного отдыха взрослых.

Фото: администрация Самары