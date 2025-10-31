В Самаре на снос трех аварийных домов потратят 2,9 млн рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября.
Движение транспорта в Самаре временно скорректируют в связи с проведением Парада Памяти
ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни
Который объединил более 2,5 тысяч человек. 
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
В Самаре днем дождь, до +7°С.
1 ноября в регионе дождь, до +8°С
На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.
В посёлке Центральный Богатовского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
Оплатить имущественные налоги и НДФЛ можно быстро и легко через «Личный кабинет налогоплательщика».
УФНС СО напоминает об оплате имущественных налогов и НДФЛ
С 31 октября по 7 ноября в Самаре будет проходить 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубок «Герои нашего времени» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Самаре стартовало первое мероприятие спортивной программы форума «Россия - спортивная держава»
Яркие и непосредственные, полные света, добра и веры в лучший день, все эти рисунки объединены одной темой – любовью к родному городу.
В СОУНБ откроется выставка детского рисунка «Мир глазами детей: город сегодня – город-мечта!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.5
1.03
EUR 93.39
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре на снос трех аварийных домов потратят 2,9 млн рублей

31 октября 2025 12:34
154
В Самаре на снос трех аварийных домов потратят 2,9 млн рублей

В Самаре 28 октября 2025 года подвели итоги аукциона по поиску подрядчика, который снесет три аварийных дома. Первый расположен на улице Ленинской, 105, литеры В, Б2, в1, второй стоит по соседству – на улице Ленинской, 107, литеры Б, б, третий расположен в поселке Красная Глинка, Дома ЭМО, дом № 6а.

Первые два здания были возведены в 1897 и 1899 годах, третий относится к 1937 году постройки.

На торги заявились 6 участников. Победителем признали того, кто предложил выполнить работы за 2,9 млн рублей при начальной цене контракта в 4,3 млн, пишет СитиТраффик.

На демонтаж отведено 30 дней.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
169
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
332
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
410
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
361
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
766
Весь список