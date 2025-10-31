В Самаре на снос трех аварийных домов потратят 2,9 млн рублей

154

В Самаре 28 октября 2025 года подвели итоги аукциона по поиску подрядчика, который снесет три аварийных дома. Первый расположен на улице Ленинской, 105, литеры В, Б2, в1, второй стоит по соседству – на улице Ленинской, 107, литеры Б, б, третий расположен в поселке Красная Глинка, Дома ЭМО, дом № 6а.

Первые два здания были возведены в 1897 и 1899 годах, третий относится к 1937 году постройки.

На торги заявились 6 участников. Победителем признали того, кто предложил выполнить работы за 2,9 млн рублей при начальной цене контракта в 4,3 млн, пишет СитиТраффик.

На демонтаж отведено 30 дней.