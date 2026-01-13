Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав
В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав
Компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака
Компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака
IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов
IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов
Изменения системы "все включено" в Турции вызовут отток туристов РФ
Изменения системы "все включено" в Турции вызовут отток туристов РФ
7 января 2026 года кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма.
В Японии третью кошку назначили директором железнодорожной станции Киси
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.79
0.56
EUR 91.97
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

91
IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Международная ассоциация воздушного транспорта с 1 января 2026 года запретила провозить пауэрбанки и устройства с литий-ионными аккумуляторами в багаже, разрешив брать их только в ручную кладь. Об этом свидетельствуют новые правила IATA

Согласно новым нормам, во время руления, взлета и посадки также запрещено заряжать от пауэрбанков другие устройства. Размещать их можно только под сиденьем или в кармане спинки впередистоящего кресла, перевозка на верхних полках салона не допускается, пишут "Известия"

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
43
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
374
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
798
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
351
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1310
Весь список