IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Международная ассоциация воздушного транспорта с 1 января 2026 года запретила провозить пауэрбанки и устройства с литий-ионными аккумуляторами в багаже, разрешив брать их только в ручную кладь. Об этом свидетельствуют новые правила IATA

Согласно новым нормам, во время руления, взлета и посадки также запрещено заряжать от пауэрбанков другие устройства. Размещать их можно только под сиденьем или в кармане спинки впередистоящего кресла, перевозка на верхних полках салона не допускается, пишут "Известия".