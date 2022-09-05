В Самаре на перекрёстке улиц Фрунзе и Ленинградской начали ремонт дороги

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В Самаре на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской начали ремонтировать проезжую часть. Пока работы ведут на одной стороне по направлению в центр.

Дорога в этом месте нуждалась в обновлении: брусчатка проваливалась, чем вызывала недовольство автомобилистов и пешеходов (место находится рядом с переходом).

Сейчас проезд здесь затруднён, поэтому водителям лучше скорректировать свой маршрут и выбрать путь для объезда.



Напомним, ранее глава Самары поручила благоустроить перекресток улиц Фрунзе и Ленинградской. Она также рассказала о предстоящей модернизации пешеходной части улицы Ленинградской, которую планируют сделать в ближайшие годы, пишет Сова.