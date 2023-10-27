В Самаре на перекрестке улиц Таганской и Реактивной будет ограничено движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ на системе водоотведения в Самаре c 05:00 30 октября 2023 года до 23:59 28 января 2024 года будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Таганской и Реактивной.
В указанный период времени общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 26, 32, 36, 66 – будет следовать по скорректированным трассам.
Подробнее с временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.
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