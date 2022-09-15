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В Самаре на одном из зданий появится новый мурал

15 сентября 2022 13:45
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в Самаре на одном из зданий появится новый мурал

В Самаре на фасаде жилого дома в Советском районе началось создание нового уникального мурала. Его автор – финалист фестиваля уличного искусства «ФормART» Семён Маверский.

Напомним, проект уличного искусства «ФормART» проходит по инициативе Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова уже в третий раз. Его главной целью является поддержка молодых художников и привлечение их к созданию комфортной городской среды.

В прошлом году победителем фестиваля стала граффити-работа «Будущее», созданная финалистом из Самарской области Дмитрием Горшковым. С победой в конкурсе самарского художника поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отметив, что это свидетельствует о том, что в регионе живет много творческих людей, таланты которых всегда поддерживаются. Также глава региона подчеркнул, что общественные пространства, дворовые территории в губернии благоустраиваются благодаря национальным проектам, инициированным Президентом Владимиром Путиным: «Мы создаем новые точки притяжения для комфортного отдыха людей. И такие уличные полотна становятся дополнительным украшением, дарят всем позитивное настроение».

В этом году ключевой стала тема культурного наследия народов и регионов России «Сквозь время». От Самарской области на фестиваль было подано 26 заявок. Однако высокую оценку экспертов получил эскиз самарского художника Семёна Маверского «#КибеРусь». Совсем скоро рисунок появится на фасаде дома № 98 по улице Советской Армии.

«Эскиз – это отражение моих ассоциаций с будущим нашей культуры. Главная мысль в том, что культура, даже сквозь время, через какой-то промежуток времени всё равно останется на своём месте. С приходом технологий, нейросетей, искусственных интеллектов ценности и традиции останутся неизменными. Здорово, что есть возможность создавать арт-объекты в своем родном городе. Это будет еще один крупный объект в копилку моего творчества», - рассказал художник.

Отметим, Семён принимает участие в фестивале на протяжении трех лет. В первом сезоне он выиграл в номинации готовых граффити с работой, посвященной врачам, борющимся с COVID-19. Мурал размещен на стене дома № 200 по улице Ново-Садовая в Самаре. Также, совместно с Оксаной Гладковой – абсолютным победителем фестиваля в 2020 году, художник трудился над созданием мурала «Чистый вдох». Творческий дуэт подарил областной столице работу под названием «Луна». Таким тандемом ребята успели создать немало уличных картин не только в Самаре, но и в других городах России.
По мнению самих художников, участие в подобных фестивалях – это возможность с одной стороны показать себя, а с другой - воспользоваться творческой свободой.

Завершить процесс создания нового мурала художник планирует к концу недели.

Победителя фестиваля определит общественное голосование осенью текущего года. Обладатели I, II и III мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития их творчества.

Организатором регионального этапа фестиваля «ФормART» выступает министерство образования и науки Самарской области при содействии регионального штаба российских студенческих отрядов Самарской области.

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