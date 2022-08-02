В Самаре на Каховской контроль за устройством дорожного полотна ведут специалисты и общественники

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За устройством нового покрытия проезжей части улицы Каховской по дорожному нацпроекту организован контроль специалистов и общественников – представителей регионального штаба ОНФ в Самарской области.

Дорожное полотно устраивают от улицы Ставропольской до дома № 29Б по улице Теннисной, то есть почти на всем протяжении улицы Каховской. К утру 2 августа новое покрытие появилось на площади 16 400 квадратных метров. Если погода по-прежнему будет благоприятной, то основные работы подрядчик завершит к четвергу.



Работы производятся последовательно, с соблюдением технологии. Мониторинг технологического процесса организован непрерывно.



В целом по Самаре в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году план выполнен уже на 75%. Преобразились 20 объектов совокупной протяженностью 32,2 километра. Работами охвачены еще 10 участков – 12,5 километра.

Фото: администрация СО