В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую украшают к Новому году

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В Самаре начата работа по новогоднему оформлению дорог регионального значения. Придорожные полосы, скверы и места отдыха украсят почти 3 км гирлянд, 158 крупных световых фигур и более 2800 штук малых подвесных и наземных фигурок.

На Московском шоссе в Новому году установят 79 крупных световых фигур - шишек, пирамид, деревьев, беседок и оленей, 28 наземных шаров, а также различные виды гирлянд. Общая протяженность гирлянд составит 2,073 км. Также вдоль шоссе планируется разместить 2073 малых подвесных и наземных фигурок.

Новогодней иллюминацией будут украшены территории в границах улиц Масленникова и Революционной, у ТЦ Фрегат, колец Московское шоссе/Авроры, Московское шоссе/Луначарского, Московское шоссе/проспект Кирова, парка Гагарина, сквер на Мехзаводе и другие места.

На улице Ново-Садовой и Красноглинском шоссе также появится 79 крупных световых фигур. Деревья украсит 751 малая фигура, а также 600 метров гирлянд.

Основной территорией для новогоднего оформления Ново-Садовой станет разделительная полоса напротив Загородного парка. На Красноглинском шоссе украсят участки у ТЦ «Управа», на перекрестке с улицей Парижской коммуны и у остановки «Поселок Южный».

Подключение иллюминации проводится по мере установки, закончить работы и включить световые фигуры полностью планируется до 25 декабря 2024 года.

Фото: Минтранс СО