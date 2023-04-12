 В Самаре к теплому сезону готовят и самарскую набережную

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Самарская набережная, которая является одной из самых популярных зон отдыха горожан и гостей региональной столицы, преображается к теплому сезону. Предусмотрен целый комплекс работ в рамках городского месячника по благоустройству и озеленению. Специалисты профильного муниципального учреждения прикладывают к этому все усилия.

«В настоящее время выходим на участки раньше, нежели в холодный период. Начинаем трудиться уже с 06:00, смена продолжается до 15:00. Генеральная уборка традиционно проходит весной, а затем мы поддерживаем порядок в течение года», – рассказал водитель МАУ «Самарская набережная» Габдулхат Баязитов.

Сейчас на набережной специалисты выполняют сразу несколько задач. Прежде всего, убирают с газонов остатки прошлогодней листвы и мусор, приводят в порядок клумбы. В частности, уже открыли розарии. На соседних цветниках идут в рост тюльпаны. Также в зоне рекреации подметают и отмывают от скопившейся пыли пешеходные дорожки. Вскоре займутся побелкой деревьев, начнут красить скамейки и урны – как правило, используют быстросохнущие краски, чтобы свести к минимуму неудобства для отдыхающих.

Еще один вид актуальных работ – помывка памятников, скульптур, монументов. Для этого не меньше 3-х бойлеров с водой уходит каждую смену. Так, этим утром водные процедуры принимала бронзовая "водная лыжница", установленная на II очереди набережной. Благодаря стараниям мойщиков, скульптура «сбросила с себя» всю пыль и заблестела, как водная гладь. Часть скульптур обихаживают по второму кругу.

Параллельно на набережной занимаются санитарным содержанием туалетов, дезинфицируют также контактные поверхности детских игровых и спортивных площадок.

С основным массивом ежедневных работ стараются справиться до обеда, а после 13:00 рабочие выходят на повторный подбор мусора по всей территории набережной. С поручениями, данными на период месячника по благоустройству, работники МАУ «Самарская набережная» планируют справиться к концу следующей недели.

Фото: администрация Самары