В Самаре изымут 10 земельных участков под комплексное развитие двух территорий

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В Кировском районе Самары изымут десять земельных участков для комплексного развития двух несмежных территорий жилой застройки в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, и в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, внутридворового проезда.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Возмещение за изымаемые земельные участки выплатят из средств бюджета Самары.

Не будут изыматься сооружения канализации и коммунального хозяйства, теплотрассы. Также не подлежат изъятию нежилое здание, мастерские, гаражи. Их должен выкупить Специализированный застройщик «Премьер-инвестстрой», который выступит заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков и совместно с администрацией Самары и городским , департаментом градостроительства подготовит соглашение об изъятии недвижимости, пишет Самара-АиФ.