В Самаре ищут подрядчика для проекта реконструкции Дачной

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Департамент градостроительства Самары приступил к поискам подрядчика для разработки реконструкции улицы Дачной. Сообщение об этом опубликовали на сайте госзакупок.

О том, как выглядит сейчас Дачная, сочинили уже немало шуток. Дорога прогремела на весь мир своими «лунными кратерами». Так прозвали ямы на участке дороги от проспекта Карла Маркса до Тухачевского. Шутка облетела даже заграничные таблоиды: в Великобритании о самарских «дорожных червях» узнали со страниц Daily Mail и The Sun, а также из документального фильма телеканала BBC 2. Этот стыд присыпали асфальтовой крошкой. Но кратеры опять размыло. После был перформанс с высадкой картошки.

Пока речь идет о реконструкции первой очереди — от Пензенской до Московского шоссе. В техзадании чиновники указали, что новая дорога должна быть четырехполосной с тротуарами, ливневками, парковочными карманами и светофорами, подключенными к автоматической системе управления дорожным движением. Интенсивность движения — до 2000 машин в сутки.

— Стоимость контракта установили в размере 9 017 441,44 рубля. Подрядчика планируют выбрать в марте. Срок выполнения работ — 9 месяцев с момента заключения контракта, — указано в документах закупки.

Приступить к первому этапу реконструкции планируют уже в 2021–2022 годах. Второй проведут на участке от Пензенской до Горной. Фактически дорогу выведут к старому городскому кладбищу. При этом на Дачной от Тухачевского до Пензенской сделают развязку в виде эллипса. Похожая уже есть на пересечении Московского шоссе, Луначарского и Гагарина, пишет 63.ру.