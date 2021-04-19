В Самаре хотят защитить элеватор от сноса

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Уже несколько десятков лет здания заброшены.

Элеватор на берегу реки Самары взяли под охрану как градостроительную доминанту. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

Пояснения потребовались после решения ведомства не включать элеватор в список памятников архитектуры. Жители забеспокоились, что его могут снести.

— Данные о том, что элеватор можно поставить на охрану как градостроительную доминанту прописаны в акте государственной историко-культурной экспертизы. Здание хорошо воспринимается во внутренних и внешних панорамах города. Эти факты учитывали при подготовке проекта предмета охраны исторического поселения города Самары. 27 декабря 2019 года постановлением правительства Самарской области утверждены границы исторического поселения города Самары и его предмет охраны, в том числе объект «Элеватор государственного банка» (Хлебная площадь, 8) в качестве доминанты, — рассказали в управлении.

При этом, по словам чиновников, если элеватор признают памятником архитектуры, то в нем нельзя будет провести реконструкцию. Ведь статус объекта культурного наследия накладывает ограничения.

— Высотной застройки территории тоже не будет. Сейчас элеватор расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОКН «Мукомольная мельница Соколовых». Предельные параметры строительства ограничиваются 24 метрами, — отметили работники УГООКН.

Новый элеватор в областной столице закончили строить в 1980 году. Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ и нории между ними. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в СССР, и здание не имело аналогов в стране.

Уже несколько десятков лет здания заброшены. Урбанисты предлагали сделать там центр современной культуры. Но из-за отсутствия финансирования дело дальше эскизов не пошло, пишет 63.ру.

Фото: Роман Данилкин