В Самаре достроят улицу Путевую

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Власти распланировали участок под 2 и 3-й этапы ее возведения.

— Строительная длина дороги составит 2,3 километра. Предполагается, что здесь машины смогут развивать скорость в 60 километров в час, — указано в документах.

Ширина полосы движения для автомобилей составит 3,5–4 метра. На дороге появятся остановки общественного транспорта. На первом этапе строительства их сделают 10 и еще 4 — на втором. Обустроят и пешеходные переходы — всего 10 штук. Покрытие строители сделают из асфальтобетона, пишет 63.ру.