В Самаре частично перекрыли улицу Победы возле Ново-Вокзальной

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Утром в субботу, 25 января, в Самаре начался ремонт водопроводной линии. Из-за этого пришлось сузить важную транспортную артерию.

Труба, которую начали чинить, проходит возле дома № 97 по улице Победы. Ремонт стартовал в 09:00 и продлится до 20:00 вторника, 28 января, пишет 63.ру.

— Частично ограничили движение транспорта по участку улицы Победы от Ново-Вокзальной до переулка Штамповщиков, по направлению из города. Для проезда в этом направлении оставят свободными до полутора полос автодороги, сообщили в мэрии Самары.

Изменять маршруты общественного транспорта пока не планируют. Однако возможны иные неудобства — кратковременные отключения холодной воды в близлежащих домах. Водоснабжения не будет в домах на улице Победы по следующим адресам: 95а, 95б, 97а, 97б, 98б, 99а.