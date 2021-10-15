В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Ново-Вокзальной

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В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы с 22:00 15 октября до 05:00 31 октября 2021 года по ул. Ново-Вокзальной на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе (в направлении Московского шоссе) вводятся временные ограничения движения

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении (см. Приложение №№ 1, 2).

Движение общественного транспорта (автобусные маршруты №№ 55, 96, 205, 272, 295) будет организовано по скорректированной схеме (Приложение №№ 3,4).