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В Самаре благоустроят территорию, прилегающую к памятнику Владимиру Высоцкому

21 июля 2021 10:05
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В Самаре благоустроят территорию, прилегающую к памятнику Владимиру Высоцкому

Мемориал памяти поэта дополнится подсветкой, рядом установят лавочки. Обновят и облицовочную поверхность памятника: будет произведена замена гранита. К работам по благоустройству приступят уже в ближайшие дни. Завершить их планируется до 25 августа, сообщает горадминистрация.

Напомним, памятник Владимиру Высоцкому, выполненный известным художником и скульптором Михаилом Шемякиным, был открыт в Самаре 25 января 2008 года (в 70-летнюю годовщину со дня рождения Высоцкого) у Дворца спорта ЦСК ВВС. Именно здесь в 1967 году состоялся концерт Владимира Семеновича, организованный «ГМК-62». 

После сноса здания Дворца спорта в 2017 году памятник переносить не стали: он располагается рядом со строящимся новым Дворцом спорта.

Теги: Высоцкий памятник Высоцкому

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