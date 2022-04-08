В Самаре благоустроят Крымскую площадь

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В 2019 году малозаметный участок на улице Урицкого превратился в уютное общественное пространство.



На площади появились узнаваемые символы Крыма: Ялтинский маяк, Воронцовская ротонда с фонтаном и мозаичным панно с очертанием полуострова в сочетании со светлым плиточным мощением и обилием хвойных растений создают атмосферу Крымского курорта.



Именно жители решают, какие самарские общественные пространства благоустроят уже в следующем году. Проголосовать за понравившуюся территорию можно будет с 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Напомним, в голосовании участвуют 20 общественных пространств по всему городу.



Чтобы отдать свой голос необходимо пройти авторизацию через портал «Госуслуги» или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона.