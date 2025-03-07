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В Самаре благоустроят эко-парк в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

7 марта 2025 13:01
105
В Самаре благоустроят эко-парк в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

5 марта заместитель главы Самары Михаил Малыхин обсудил с инициативной группой доработанный дизайн-проект благоустройства лесопарка им. 60-летия Советской власти. 

Проект, предложенный инициативной группой и доработанный проектировщиками, предусматривает создание эко-парка с сохранением существующей зеленой территории, минимальным вмешательством в планировку и экологию. 

В ходе обсуждения принято решение предусмотреть в проекте благоустройства систему видеонаблюдения, добавить освещение на определенных площадках, определили территории, которые будут очищены от мусора и поваленных деревьев, но работы по благоустройству их не затронут. В проекте эко-парка уже предусмотрены ремонт существующих пешеходных дорожек, установка туалета, информационные стенды.

Фото: горадминистрация

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