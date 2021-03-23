В Самаре аварийно-ямочный ремонт дорог провели на 68% из мартовского плана

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Аварийно-ямочный ремонт дорог выполняется круглосуточно: с запланированными на март объемами службы благоустройства справились на 68%

Одно из основных направлений сезонной деятельности городских служб – ликвидация разрушений дорожного полотна, связанных как с постоянным перепадом температур, так и с эксплуатационными нагрузками на улично-дорожную сеть.

В настоящее время работы по аварийно-ямочному ремонту литым асфальтобетоном ведутся в две смены, бригады трудятся без выходных. В текущие сутки в планах организаций заделать повреждения на улицах Молодежной, Вольской, XXII Партсъезда, Структурной, Авиационной, Фрунзе.

План ремонтных работ регулярно корректируется. В первую очередь, в соответствие с нормативами приводятся в порядок объекты, на которых зафиксированы глубокие ямы с острыми краями. Особое внимание также уделяется участкам, по которым курсирует общественный транспорт.

Кроме того, учитываются предписания надзорных органов и обращения граждан, сообщает горадминистрация.