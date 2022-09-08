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В регионе в 2022 году будут благоустроены 462 территории

8 сентября 2022 15:39
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На 450 территориях работы уже закончены.

В Самарской области в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить в общей сложности 462 территории – из них 144 общественные и 318 дворовых, при этом на 450 территориях работы уже закончены. В том числе, завершены работы по объекту «Эко-Парк Шлюзовой», который стал победителем онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства.

«Ежегодное участие Самарской области в проекте «Формирование комфортной городской среды» способствует преображению улиц, дворов и скверов во всех населенных пунктах региона. В результате повышается уровень жизни и комфорта местных жителей, а сам регион становится более интересным как для туристов, так и для инвесторов. Только в 2021 году в области была благоустроена 481 территория: 163 общественные и 318 дворовых», – отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Стоит отметить, что проект «Эко-Парк Шлюзовой» был отмечен Минстроем России как лучшая практика по вовлечению жителей в решение вопросов городской среды. За данный объект проголосовали 9 802 жителя г.о. Тольятти. Всего в голосовании приняли участие 60 095 тольяттинцев. Фактическая стоимость работ составила 73,8 млн рублей. Особенность парка – максимальное сохранение каждого здорового дерева и бережное отношение к экосистеме леса.

Кроме того, Самарская область регулярно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего за период с 2018 по 2022 год регионом было подано 34 конкурсные заявки.

Так, полностью завершены работы на следующих объектах:

- проект «Благоустройство территории (участка) в районе центрального пляжа г.о. Октябрьск (для круглогодичного использования)» в г. Октябрьск;
- проект «Сквер и набережные озера Ладное» и благоустройство прибрежной территории озера Крымское в рамках стратегической концепции общественных пространств – «Кинель – город чистых озер» в г. Кинель;
- проект ««Благоустройство Парка культуры и отдыха, Отрадный парк»» в г. Отрадный;
- проект «Благоустройство набережной у Кремлёвского холма от Ильинского моста до речного причала (История на берегу трех лет)» в г. Сызрань;
- проект «Парк им. 40летия ВЛКСМ» г. Жигулевск»;
- проект «Благоустройство парка «Молодежный» в г. Нефтегорск;
- проект «Парк на озере Крымское. Продолжение реализации концепции «Кинель – город чистых озёр», в г. Кинель;
- проект «Благоустройство парка «Поколений» в г. Октябрьск.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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