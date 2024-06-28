В регионе продолжается ремонт и модернизация камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город»

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До конца текущего года будет улучшена система правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: проведен ремонт оборудования и аварийно-восстановительные работы. Все это позволит повысить безопасность жителей Самарской области.



В 2024 году планируется осуществить ремонт 103 единиц оборудования на семи участках: у Самарского моста, на Московском шоссе и вблизи стадиона «Солидарность Самара Арена». После окончания работ будет проведено благоустройство территорий.



Ремонт оборудования необходимо провести в связи с окончанием гарантийного срока обслуживания объектов АПК «Безопасный город», созданных до 2022 года. Постоянная техническая поддержка и своевременный профилактический ремонт оборудования позволяет обеспечить бесперебойную работу аппаратно-программного комплекса. Всего в состав правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» входит 1937 видеокамер, в том числе 994 высокоскоростные видеокамеры (с возможностью настройки видеоаналитики) и 943 камеры на сторонних объектах (торговые центры, спортивные объекты, муниципальные системы видеонаблюдения и т.д.).



«Камеры контроля дорожного движения – один из наиболее ярких примеров применения цифровых технологий в этой сфере. За счет применения инновационного подхода меняется в лучшую сторону ситуация как на дорогах, так и в местах массового скопления людей, подъездах жилых домов. При этом система постоянно обновляется, появляются новые современные возможности для общественной безопасности», - отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



За работу всего комплекса отвечает ГБУ СО «Безопасный регион», подведомственное учреждение департамента информационных технологий и связи Самарской области. Учреждение с 2017 года успешно проводит системную и планомерную работу по внедрению аппаратно-программного комплекса. Особое внимание уделяется безопасности людей в местах массового скопления и на дорогах. В этой ситуации очень важно, чтобы «картинка» с видеокамер была четкой и понятной, никакие погодные аномалии не выводили систему из строя. Благодаря своевременному ремонту и исправной работе видеокамер удается также выявлять сотни преступлений и задерживать преступников, находящихся в федеральном или региональном розыске.

Фото: департамент информационной политики СО