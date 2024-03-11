В прошлом году в Самаре ликвидировали более 110 самовольно установленных киосков

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В Администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание под руководством Главы города Елены Лапушкиной.

В ходе совещания заслушали исполнение закона №74-ГД. В частности, он предполагает контроль за деятельностью самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка на земельных участках, принадлежащих государству или муниципалитету.

В течение прошлого года было демонтировано и вывезено 117 самовольно установленных нестационарных торговых объектов. Благодаря планомерной работе по выявлению незаконных площадок, удалось значительно снизить их количество за 7 лет более чем в пять раз. До конца 2024 года планируется демонтировать и вывезти внутригородскими районами более 100 самовольно установленных объектов.

По итогам обсуждения Елена Лапушкина поручила руководителям районных администраций и профильному департаменту организовать работу по оперативному выявлению собственников новых самовольно установленных торговых точек, а также продолжить работы по вывозу незаконных объектов потребительского рынка.