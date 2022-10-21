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В Промышленном районе Самары в этом году благоустраивается 8 дворов

21 октября 2022 16:29
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Работы по благоустройству территорий продолжатся до конца осени.

В 2022 году в Промышленном районе по программе инициативного бюджетирования благоустраивается 8 дворовых территорий.

В настоящее время на улице 22 партсъезда, 186 выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на тротуарах, ведутся работы по установке малых архитектурных форм. В скором времени запланировано устройство площадки с безопасным прорезиненным покрытием. 

Работы по благоустройству территорий продолжатся до конца осени. Подробную информацию об участии в программе можно получить в районной администрации.

В этом году в Самаре обновили 56 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», Губернаторский проект «СОдействие» позволил благоустроить более 20 локаций, конкурс общественных инициатив «Твой конструктор двора» реализуется на более чем 50 территориях, а по программе инициативного бюджетирования продолжается благоустройство пространств.

 

Фото: Администрация Промышленного района Самары

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