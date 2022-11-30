В Промышленном районе Самары снесут 25 домов

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Мэр Самары Елена Лапушкина приняла решение о развитии еще одной территории. На этот раз речь идет о площадке в 7,98 гектара в границах улиц Ставропольской, Нагорной, Калинина и переулка Гвардейского в Промышленном районе областной столицы.

Как правило, такие площадки выставляют на торги. Выигравшему аукцион застройщику предстоит расселить жильцов старых домов и снести эти здания. На освобожденной площадке инвестор сможет построить новое жилье. На это ему дается 7 лет с момента заключения контракта.

— Под снос на этой площадке попадают дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 по Роторному переулку, № 3, 5, 7, 9, 11, 13 по Гвардейскому переулку, № 110, 112, 114 по Ставропольской, № 47, 49, 51 по Нагорной, № 84, 86, 88 по Калинина. А также садовый дом и гаражи на Нагорной и в Роторном и Гвардейском переулках, — следует из опубликованной на сайте мэрии Самары документации.

На месте двухэтажек 50–60-х годов прошлого века городские власти разрешили построить небоскребы высотой до 97,5 метра. Определен и максимальный процент застройки данного участка. Он составляет 99%. Рассчитали чиновники и места для парковки: на каждые 80 квадратных метров площади жилых помещений положено одно машиноместо. Также на освобожденной площадке можно будет строить малоэтажные и среднеэтажные, автостоянки, медицинские и социальные учреждения, рынки и другие объекты, пишет 63.ру.